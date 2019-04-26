Самара, 26 апреля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Очередное заседание Самарской губернской думы продолжалось шесть часов вместо обычных двух. Причина — итальянская забастовка, которую устроили депутаты оппозиционных фракций, сообщил депутат Михаил Матвеев (КПРФ) корреспонденту ИА REGNUM.

Dgeise Самарская Губернская дума

По словам депутата, инициатором конфликта стала фракция «Единая Россия», которая без видимых причин провела своим большинством новый регламент работы областного парламента, существенно ограничивающий возможности для выступлений депутатов.

В ответ парламентская оппозиция объединилась, чтобы внести в измененный регламент поправки, исправляющие ситуацию. Но и эти поправки были отклонены.

Тогда, по словам Матвеева, оппозиция нашла в существующем регламенте так называемые «спящие нормы» и потребовала вести заседание в строгом соответствии с ними. При этом оппозиционеры использовали возможности для дискуссии по вопросам ведения заседания, мотивов голосования и тому подобные.

«Вопрос о валежнике, который не стоит выеденного яйца, мы обсуждали 20 минут», — сообщил депутат и добавил, что обсуждение велось в строгом соответствии с регламентом.

Матвеев предположил, чем может закончиться такое противостояние парламентских партий.

«Мы просто не позволяем вытирать о нас ноги… Наши коллеги должны понять, что парламент — место для дискуссий. Если коллеги из «Единой России» не сделают выводов из произошедшего, то это будет скандал на всю страну, который закончится звонком губернатору из администрации президента», — полагает депутат.

Напомним, в Самарской губернской думе в настоящее время 48 депутатов, из них 39 представляют «Единую Россию». Фракция КПРФ состоит из пяти народных избранников, ЛДПР — троих и один депутат представляет «Справедливую Россию».