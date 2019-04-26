Киев, 26 апреля, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Украины на следующей неделе официально огласит результаты президентских выборов, передаёт «Украинская правда».

ЗеПрезидент. youtube.com Владимир Зеленский

Как сообщается, заседание ЦИК назначено на предстоящий вторник, 30 апреля, 12:00 по местному времени.

Напомним, что в соответствии с украинским законодательством инаугурация избранного президента должна состояться на позднее чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.

Ранее одержавший победу на выборах Владимир Зеленский обвинил ЦИК в затягивании с объявлением результатов. По его мнению, это делается с той целью, чтобы Верховная рада могла назначить инаугурации на дату позднее 27 мая — в таком случае у Зеленского не останется времени на роспуск Рады и назначение досрочных парламентских выборов.