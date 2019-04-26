Красноярск, 26 апреля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. В Красноярске прошел круглый стол, на котором обсудили вопросы общественного экологического контроля и содействия созданию институтов общественных инспекторов по охране окружающей среды в Красноярском крае. В заседании приняли участие представители Законодательного собрания Красноярского края, Министерства экологии и рационального природопользования, межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и Республике Тува, представители Общественной палаты и Гражданской ассамблеи края, члены Общественного совета (ОС) Росатома, ФГУП «Горно-химический комбинат», АО «ПО «Электрохимический завод», Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск и Зеленогорск, Сибирского федерального университета, региональные экологические эксперты и общественные экологические организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

В соответствии с приказом Минприроды № 403 от 12 июля 2017 года, общественные экологические инспекторы должны сдавать экзамены и получать соответствующие удостоверения.

Красноярский край является одним из пионеров в области охраны окружающей среды, заявил Валерий Васильев, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края. В 2013 году был принят закон края об экологической безопасности и охране окружающей среды. Уже там было положение об общественных экологических инспекторах.

В Красноярском крае осуществляют свою деятельность десятки общественных экологических организаций, сотни экологических активистов, это десятки тысяч заявлений о природоохранных нарушениях в год. Но такая активность не дает ожидаемых результатов, так как уровень специальных познаний общественных активистов недостаточен для того, чтобы эффективно пресекать негативное антропогенное воздействие на окружающую среду субъектами хозяйственной деятельности, сообщил Павел Гудовский, председатель Палаты экологических организаций Красноярского края.

По его мнению, отсутствие ответственности перед законом общественных экологических активистов за предоставление недостоверной информации в правоохранительные органы и ее публикацию в СМИ и интернете предоставляет возможность для недобросовестных людей деструктивно влиять на работу правоохранительных органов, власти и бизнеса, и противоречит идеологии института общественного экологического контроля. «Нам с вами крайне важно выработать механизм, максимально вовлекать в процесс общественного экологического контроля добросовестных, ответственных общественников, и я надеюсь, что мы выйдем на те верные решения, которые позволят выстроить процесс общественного экологического контроля максимально эффективно», — отметил Гудовский.

Говоря об общественном контроле на территориях присутствия атомной отрасли, он отметил, что для этого необходимы специальные технические средства, если речь идет об измерении показателей радиоактивности, и глубокие познания. Гудовский сообщил, что Палата экологических организаций Красноярского края готова включиться в процесс подготовки таких инспекторов вместе с Общественным советом Росатома, чтобы эффективно и профессионально обеспечить общественный экологический контроль.

При этом желающих получить удостоверение общественного экологического инспектора не так много. За первый квартал 2019 года было подано 37 заявлений, сообщил Александр Иванов, заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и Республике Тыва. Всего в Росприроднадзор поступило 90 материалов от общественных инспекторов, из них 39% — это информация, которая была представлена в отношении хозяйствующих субъектов или органов муниципальной власти, органов законодательной, исполнительной власти и оказалась недостоверной. 61% сообщений подтвердился. В результате было выявлено 66 нарушений с ущербом на общую сумму (включая административные штрафы) порядка 7 млрд рублей, рассказал Иванов. То есть даже при таком проценте недостоверных сообщений удалось предотвратить очень серьезный ущерб.

В связи с реализацией федерального проекта «Чистый воздух» планируется создание проектных офисов в городах, и общественные инспекторы могли бы принять активное участие в их работе, считает представитель Росприроднадзора. Он призвал граждан участвовать в общественном контроле и заявил о готовности вести необходимую образовательную работу в молодежной среде, среди студентов.

Заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк рассказала о практиках, которые уже используются в работе с общественностью в сфере экологии. Так, волонтеры отслеживают качество воздуха, следят за тем, чтобы не было сбросов отходов, в том числе в водные объекты. Они фиксируют инциденты на телефон и затем передают в общую группу в мессенджере вместе с фотографиями. Такие активисты есть в Ачинске, Канске, Лесосибирске, Норильске, Минусинске, в отдельных поселках, но их нет в ЗАТО, так как там действует пропускной режим. Она обратила внимание на то, что для серьезной работы зачастую не хватает точных приборов.

Привлечение общественных инспекторов к контролю в области экологии требует не просто точных приборов, но и соответствующих знаний, отметил Руслан Шарафутдинов, директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета. По его мнению, в тех ситуациях, когда для осуществления контроля необходимы специальные знания, общественные экологические инспекторы могли бы входить в состав профессиональных мобильных групп, чтобы гарантировать соблюдение регламентов.

По мнению генерального директора ЭПЦ «Беллона» Александра Никитина, деятельность общественных экологических инспектора должна быть подтверждена соответствующим правовым статусом, ответственностью и правами.

Представитель предприятия атомной отрасли — начальник отдела производственного экологического контроля АО «ПО «ЭХЗ» Андрей Андрианов высказал искреннюю заинтересованность в работе общественных инспекторов. По его словам, даже учитывая, что «Электрохимический завод» — это режимный объект, для экологических инспекторов есть возможность оформить соответствующий допуск. Кроме того, в Зеленогорске действует общественный совет по охране окружающей среды, с помощью которого можно получить необходимую информацию об ЭХЗ.

Валерий Васильев обратил внимание на то, что в последнее время и Горно-химический комбинат, и Национальный оператор по обращению с РАО стали проявлять понимание значимости взаимодействия с общественностью с точки зрения формирования имиджа и развенчания различных фобий.

Секретарь Общественного совета Росатома Ольга Головихина рассказала, что совет занимается не только вопросами ядерной и радиационной безопасности, но и вопросами качества жизни населения в городах присутствия атомной отрасли. «Повышение качества жизни людей в области экологии подразумевает и проявление гражданской позиции», — отметила она. Для участия в проведении общественного экологического контроля в городах присутствия атомной отрасли инспекторам, безусловно, необходимы специальные знания. И Росатом готов им в этом помочь. Ольга Головихина сообщила, что накануне тема общественного экологического контроля обсуждалась с руководством комиссии по экологии Общественной палаты РФ, и оно проявило большой интерес к работе общественных инспекторов.