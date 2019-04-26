Самара, 26 апреля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Мост из Азии в Европу, возможно, будет строить компания Аркадия Ротенберга, со ссылкой на свои источники сообщают «Ведомости». По информации издания, подрядчиком строительства моста через Волгу в районе села Климовка близ Тольятти (Климовский мост) может стать «Мостотрест» Ротенберга, последним крупным проектом которого был знаменитый Крымский мост.

Михаил Доливо-Добровольский. Волга у Саратова. 1877

Концессионером, по данным издания, выступит компания «Обход Тольятти».

В областном министерстве экономики не подтвердили информацию «Ведомостей» ни о компании-концессионере, ни о возможном подрядчике. Вместе с тем в министерстве предполагают, что концессионное соглашение будет подписано до 1 мая. Детали самого соглашения также не разглашаются.

Слухи о том, что именно компания Ротенберга будет строить мост, ходили в информированных кругах уже месяц назад, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев (КПРФ) По его мнению, такие крупные проекты на уровне страны отданы определенным людям.

В компании «Мостотрест» подтвердили готовность претендовать на подряд, после того как определится концессионер проекта.

«Мы рассматриваем все возникающие на рынке возможности. Окончательные решения принимаются на основании оценки экономики проекта. По интересующему вас объекту — когда определиться концессионер, будем претендовать на подрядные работы», — цитирует представителя компании РИА Новости.

Напомним, проект моста через Волгу в районе города Тольятти появился осенью 2018 года. Мост станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Стоимость строительства оценивается в 130 млрд рублей, из них 67 млрд будет выделено из федерального бюджета. Часть средств планируется привлечь в рамках государственно-частного партнерства.

Длина моста составит 3,7 км, кроме того, в рамках проекта будет построено около 100 километров автомобильной трассы. Ввести мост в эксплуатацию планируется в 2023 году. Начало строительства намечено в текущем году.

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