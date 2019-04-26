Ставрополь, 26 апреля, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Новое уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий возбуждено в отношении бывшего главы Благодарного Благодарненского городского округа Ставропольского края Сергея Бычкова, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе регионального СУ СКР.

verkeorg Уголовное дело

Бычкова подозревают в нанесении ущерба бюджету района на 300 тысяч рублей. По версии следствия, в 2016 году чиновник подписал акт и справку о приеме выполненных работ по муниципальному контракту на проведение подрядных работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию администрации района, в которые внес ложные сведения о затратах на покупку брусчатки. Их, якобы, понес исполнитель контракта — индивидуальный предприниматель.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года стало известно о том, что в отношении Бычкова было возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в присвоении миллиона рублей. Еще раньше, в январе 2019 года, он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Добавим, что на тот момент он занимал должность заместителя министра ЖКХ Ставропольского края. Тогда же он был уволен с поста, проработав на нем только несколько месяцев.