Майкоп, 26 апреля, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Инвестиционный и экономический потенциал Республики Адыгея был представлен 26 апреля в Стамбуле в рамках бизнес-форума, который прошел в комитете внешнеэкономических связей Турции (DEIK), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Инвестиционный и экономический потенциал Адыгеи представлен в Стамбуле

Член правления Турецко-Российского делового совета, председатель делового комитета по ЮФО РФ Дженгиз Гюль, открывая форум, отметил, что Россия входит в число первой пятерки стран для экономического сотрудничества Турции.

«Считаю, что наше сообщество должно внести свой вклад в укрепление экономических связей стран. И я приглашаю всех инвесторов использовать инвестиционный потенциал Адыгеи. Нам важно расширить сотрудничество с этим регионом. Здесь много преимуществ для увеличения товарооборота, инвестиций в туризм, в агропромышленный сектор. Мы с удовольствием принимаем приглашение главы Адыгеи и посетим с деловым визитом республику», — отметил Дженгиз Гюль.

Торговый представитель Российской Федерации в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин подчеркнул, что Турция остается одним из ключевых партнеров России, и существенную роль здесь играет межрегиональное сотрудничество.

«Поэтому мы поддерживаем намерения Адыгеи к новым деловым контактам с Турцией», — сказал Гашигуллин.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в свою очередь, выразил уверенность, что сегодняшняя встреча даст дополнительный импульс расширению деловых, социальных, образовательных, экономических, культурных контактов.

«С Турцией нас связывает множество исторических, гуманитарных и социально-экономических событий и отношений. Один тот факт, что здесь проживает самая многочисленная диаспора адыгов, уже говорит сам за себя. Именно поэтому у нас с вами сегодня есть уникальные возможности в полной мере использовать эти преимущества. И мы заинтересованы в пролонгации ранее достигнутых соглашений в экономике, образовательной и культурной сферах и в дальнейшем расширять сотрудничество», — отметил Мурат Кумпилов.

По словам главы Адыгеи, сегодня имеется огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах: сельском хозяйстве, туризме, здравоохранении, жилищном строительстве, промышленности. Наиболее комфортные условия для инвесторов предлагаются в индустриальных парках (их сегодня в республике три) и в туристско-рекреационном парке. Как подчеркнул Кумпилов, перспективные проекты в Адыгее сопровождают в режиме одного окна, предоставляются налоговые льготы, земельные участки. По мнению главы республики, Адыгея обладает лучшими условиями для продвижения продукции местных предприятий на внешние рынки, имеет возможность привлечения в свою экономику широкого рынка сбыта.

Результатом презентации стало заключение соглашения о сотрудничестве между ООО «Красногвардейский молочный завод» и турецкой компанией «Иннова Беддинг»: стороны договорились о продвижении молочной продукции завода Адыгеи на рынок Турции. Планируется, что первая поставка будет осуществлена через месяц.

«Мы планируем обеспечить поступательное развитие по всем ключевым направлениям развития региона. Наше сотрудничество с Турецкой Республикой во многом обеспечит выполнение поставленных целей и задач в общих интересах», — подчеркнул Мурат Кумпилов.