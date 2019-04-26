Шри-Джаяварденепура-Котте, 26 апреля, 2019, 19:27 — ИА Регнум. В восточных районах Шри-Ланки введён комендантский час, сообщают 26 апреля местные СМИ.

Комендантский час будет действовать в окрестностях города Калмунай, где сегодня были слышны по меньшей мере три сильных взрыва.

Не исключено, что взрывы и введение комендантского часа напрямую связаны с операцией полиции Шри-Ланки по поиску баз подготовки террористов и лабораторий по производству взрывчатки и самодельных бомб.

Напомним, полицейская операция проводится после восьми атак террористов-смертников из-за которых погибло 260 человек. Об ответственности за эти теракты уже заявила группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).