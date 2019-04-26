Красноярск, 26 апреля, 2019, 19:16 — ИА Регнум. В Красноярске пожарным удалось справиться с огнем на заводе «Красмаш», который входит в структуру Роскосмоса. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

34.mchs.gov.ru Ликвидация пожара

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный пожар на заводе «Красмаш» начался на крыше одного из цехов, затем пламя распространилось на площадь до 24 тыс. квадратным метров.

Вскоре выяснилось, что горел склад готовой продукции, где хранились холодильники «Бирюса». Компания, производящая холодильники, арендовала цеха и склады у «Красмаша».

На данный момент пожар локализован.