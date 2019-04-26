Владимир, 26 апреля, 2019, 19:02 — ИА Регнум. В городе Владимире жители микрорайона Доброе 26 апреля вышли на митинг против точечного строительства жилого комплекса между их домами. Как сообщил портал «ПроВладимир», с плакатами к месту строительства будущих многоэтажек вышли около 60 человек.

Протестующие

На улице Комиссарова застройщик ООО «Стройкомплекс» собирается возвести три многоэтажки между малоэтажными домами. Разрешение на застройку выдал профильный областной департамент, несмотря на то, что местным жителям обещали этого не делать. Они не хотят, чтобы узкие проезды между их домами заняла строительная техника, и считают, что многоэтажки «нависнут» над микрорайоном и лишат местных жителей дневного света. Кроме того, они опасаются, что жильцы нового комплекса захотят ставить машины около своих домов — а для этого в плотно застроенном квартале просто нет места, ведь расстояние между зданиями будет минимальным.

Мэрия встала на сторону местных жителей и собирается через суд отменить разрешение на строительство. Городская администрация должна уведомить застройщика о своих претензиях 13 мая. При этом строительная компания, по словам местных жителей, приступила к работе уже 22 апреля — в Добром начали вырубать деревья.

На митинге местные жители составили и подписали резолюцию, которую собираются отправить губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину и президенту Владимиру Путину.

По данным местных СМИ, участок, на котором собираются возвести многоэтажный жилой комплекс, всегда вызывал живой интерес у застройщиков. Одна из компаний даже пыталась решить этот вопрос через заместителя губернатора Дмитрия Хвостова, который сейчас отбывает срок за взяточничество.