Москва, 26 апреля, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Россия хочет защитить жителей Донбасса от геноцида. Об этом 26 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, комментируя новость о том, что жители ДНР и ЛНР смогут получать гражданство РФ в упрощённом порядке.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы, конечно, хотим, чтобы всем было хорошо, — сказал Кургинян. — Но мы видим некую группу риска — людей, на которых пять лет летят бомбы. Эти люди — наши люди по сути своей. И мы не хотим, чтобы там происходил геноцид. Мы хотим защитить этих людей и сдержать агрессию бандеровцев. Если бы Зеленский хотел хоть что-нибудь предпринять, он бы не заявил то, что он заявил. Он бы не заявил, что он будет требовать возвращения Крыма и ещё каких-то сатисфакций экономических за то, что он был временно отторгнут от Украины. Он бы не заявил о том, что Путин враг, он бы не заявил, что Минские соглашения не нужны и что никакой федерализации не будет. Но он озвучил всю бандеровскую повестку дня. Это тот же Порошенко, но вид сбоку. Больше ничего. Это вторая редакция».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России подписал указ, согласно которому жители Донецкой и Луганской Народных Республик вправе получить российское гражданство в упрощённом порядке. Для рассмотрения заявлений о приёме в гражданство РФ от указанных лиц установлен трёхмесячный срок.

Таким образом, для получения российского гражданства жителям ЛНР и ДНР не нужно будет сдавать ранее обязательные экзамены, также снимается требование о проживании на территории России не менее пяти лет.