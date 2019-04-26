Тверь, 26 апреля, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Тверская область вышла на четвертое место в Центральном федеральном округе по темпам роста налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет региона. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, говорилось 26 апреля на встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Темой встречи стали вопросы налогообложения на территории Тверской области, в частности, меры по увеличению доходной базы бюджета региона, повышению собираемости областных и местных налогов.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным

Как отмечалось на встрече, объём налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет региона по итогам 2018 года составил более 60,7 млрд рублей — это на 12% больше, чем в 2017 году. По темпам роста этого показателя Верхневолжье занимает четвертое место в ЦФО.

Уже с начала 2019 года поступления в консолидированный бюджет региона составили около 7,7 млрд рублей, это на 1,2 млрд больше, чем за тот же период 2018 года.

Перспективными направлениями для роста налоговых доходов региона в правительстве тверской области называют создание новых крупных предприятий, развитие предпринимательства, постановку на учёт используемых, но неоформленных земельных участков, повышение собираемости штрафов за нарушение правил дорожного движения.