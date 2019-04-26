Курган, 26 апреля, 2019, 18:45 — ИА Регнум. В Курганской области устанавливаются обстоятельства гибели 17-летней девушки, которая была объявлена в розыск 23 апреля. Её тело было найдено в пригороде Кургана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

Clker-Free-Vector-Images Меловой обрис тела на асфальте

Девушка уехала к родственникам из Кургана в Катайск, но к месту назначения не явилась. Родители пропавшей обратились в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий тело девушки обнаружено в пригороде Кургана с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое молодых людей, 1997 и 1999 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств преступления.