Нальчик, 26 апреля, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Нальчике члена группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который планировал террористический акт по указанию из Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

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В доме, где находился террорист, было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также экстремистская литература и другие доказательства причастности к подготовке теракта.

По данным ФСБ, задержанный террорист был членом «баксанской» банды, по указанию главарей которой занимался изготовлением самодельных взрывных устройств. Установлено, что изготовленные этим человеком взрывные устройства использовались при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыве сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии с 2009 по 2012 год.

После того, как большая часть «баксанской» банды была нейтрализована, этот человек вышел на связь с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уже от террористов из этой организации, находящихся на территории Сирии, получил указание на подготовку и проведение террористической акции.

Его удалось вовремя нейтрализовать. По факту подготовки террористического акта возбуждено уголовное дело.