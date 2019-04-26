Ставрополь, 26 апреля, 2019, 18:28 — ИА Регнум. В Ставрополе маленькие дети жили в фактически заваленной мусором квартире. Фото жилья было опубликовано в социальных сетях, после чего полиция возбудила уголовное дело по ст. 156 — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», оно принято к производству следственными органами, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе СУ СКР по краю. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Иероним Босх. Сад земных наслаждений (фрагмент). 1500 — 1510

О том, что в захламленной квартире проживают маленькие дети, в соцсетях написал сотрудник одного из интернет-провайдеров, который проводил работы в доме. После этого полиция начала проверку, а позже возбудила уголовное дело.

Сами дети сейчас находятся в больнице, их состояние, сообщили в следственном управлении, удовлетворительное.

Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко заявила местному порталу NewsTracker, что родители «визуально не производят впечатление наркоманов или алкоголиков, как удалось выяснить, мать не работает, у отца работа есть, на вопрос, почему так произошло, они дали какие-то невнятные ответы».

Следователи в настоящее время изучают условия жизни детей, выполняют комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.