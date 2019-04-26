Красноярск, 26 апреля, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Площадь возгорания на заводе «Красмаш» достигла 24 тыс. квадратных метров, сообщает 26 апреля пресс-служба МЧС РФ.

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Представители экстренных служб утверждают, что огонь охватил уже весь цех, однако угрозы распространения пожара на соседние строения нет.

Напомним, по сообщениям местных властей пожар произошёл на складе готовой продукции Красноярского завода холодильников «Бирюса», а производственные площади оборонного завода «Красмаш» возгоранием не затронуты.

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