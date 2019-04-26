Калуга, 26 апреля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял сегодня, 26 апреля, участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса в рамках XII всероссийского фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени», состоявшемся в Инновационном культурном центре Калуги.

Admoblkaluga.ru Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил участников фестиваля за высокий результат их работ:

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Всего на конкурс было заявлено 140 работ, которые рассказывают о людях, совершивших крупные открытия, хранящих и создающих культуру, имеющих достижения в различных сферах жизни. В Калугу, которая впервые стала площадкой для проведения фестиваля, приехали более 60 участников из Архангельска, Томска, Владивостока, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Тулы, Курска и других городов России. Наш регион представляют журналисты телерадиокомпаний ГТРК «Калуга» и «Ника».

В своем выступлении Анатолий Артамонов поблагодарил всех участников фестиваля за активность и высокий результат их работ: «Это были дни доброго кино и добрых программ. В них то, что несет в общество стремление к сохранению семьи, любовь к Родине, подчинение своих чувств долгу, который есть у каждого из нас перед родными, страной и обществом».

Победителей поздравил деятель советского и российского телевидения, заслуженный журналист РФ, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Он отметил значимость данного мероприятия и подчеркнул: «Калуга — это особенное место, место силы. Люди, приехавшие сюда, делают очень важное для России дело — создают региональное телевидение».

Победители были определены в восьми номинациях: в номинации «Вдохновение» победу одержала ГТРК «Курск», работа «Л.Винцкевич: о джазе, о времени, о себе»; в номинации «Профессия как призвание» — победила ГТРК «Тула», работа «Мелодия вкуса»; в номинации «Цена жизни» приз завоевал детско-юношеский телеканал «Тамыр» из г. Уфа с работой «Герои среди нас»; в номинации «Открытие» победу одержала работа ТРК «Ника» г. Калуги «Байконур. Падение сатаны»; в номинации «Эхо памяти» — победила ГТРК «Татарстан» с работой «Дом, который построил Михаил Девятаев».

Победитель в номинации «Лучший режиссер» — телеканал «МЭТР», г. Йошкар-Ола, работа «Химия искусства». Победитель в номинации «Лучший корреспондент — ГТРК «Пенза», работа «Жизненная импровизация Марии Львовой-Беловой». Победитель в номинации «Лучший оператор» телеканал «Удмуртия», г. Ижевск, работа «Братья». Специальный приз губернатора Калужской области получил проект #МЫПОМНИМ телеканала «Санкт-Петербург».