Салехард, 26 апреля, 2019, 18:40 — ИА Регнум. На Ямале в некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО» были выявлены хищения бюджетных средств. По результатам прокурорской проверки возбуждены два уголовных дела о мошенничестве в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ЯНАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Прокурорами установлено, что фондом в 2017 году был заключён договор на оказание консультационных услуг с ООО Юридическое бюро «Альянс-Право». Фирма обязалась оказать консультационную поддержку 300 субъектам малого и среднего предпринимательства на территории автономного округа.

В ноябре 2017 года в фонд поступили отчётные материалы о проведении юридическим бюро консультаций, благодаря которым ему оплачены работы на сумму 900 тыс. рублей. Фактически предпринимателям консультационные услуги не оказывались, полагают в прокуратуре.

Другой организации Гарантийным фондом были оплачены фактически невыполненные работы на сумму 820 тыс. рублей.

Возбуждены и расследуются уголовные дела. Также следователи устанавливают аналогичные действия должностных лиц «Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства ЯНАО».