Денвер, США, 26 апреля, 2019, 17:54 — ИА Регнум. ДТП с участием по меньшей мере 28 транспортных средств произошло в американском штате Колорадо. Об этом 26 апреля сообщает полиция города Лейквуд.

(сс) Rian Castillo Авария

Массовая авария произошла на шоссе I-70. Известно, что в результате инцидента есть жертвы и пострадавшие, количество которых уточняется.

По предварительным данным, на шоссе столкнулись четыре фуры и большое число легковых автомобилей. Полиция уже задержала водителя одного из грузовиков, который, предположительно, спровоцировал ДТП.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.