Орехово-Зуево, Московская область, 26 апреля, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Трое сотрудников МУ МВД России «Орехово-Зуевское» задержаны по подозрению в избиении уроженца Дагестана Сулли Юнусилау. В настоящее время полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Напомним, Сулли Юнусилау — отец чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау — был избит тремя сотрудниками МВД 11 апреля в городе Орехово-Зуево. Спустя неделю мужчина скончался в больнице из-за серьёзных повреждений головного мозга. По данным следствия, нападавшими оказались трое правоохранителей, которые в тот вечер находились не при исполнении должностных обязанностей.

«По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой, в случае установления вины полицейских, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — сообщили в областном МВД.

По данным пресс-службы ведомства, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и непосредственные руководители подозреваемых в нанесении побоев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время следственные органы намерены всем троим задержанным предъявить обвинение. В настоящее время один из них заключён под стражу, двое других находятся под домашним арестом.