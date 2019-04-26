Красноярск, 26 апреля, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Пожарные красноярского гарнизона проводят тушение кровли цеха готовой продукции Красноярского завода холодильников «Бирюса». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

По данным властей, площадь возгорания, зафиксированного 26 апреля в 19:53 по местному времени, составляет 5 тыс. кв. метров.

Пожару присвоен четвёртый ранг опасности.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, произошло загорание кровли в цехе по сборке холодильных установок. От МЧС России в тушении участвуют 70 человека, 25 единиц техники.

Добавим, склад холодильников расположен на территории предприятия «Красмаш» (входит в «Роскосмос»), где производят ракеты «Сармат» и «Синева». Однако, по словам руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко, производственным цехам пожар не угрожает.

«Сотрудники завода «Красмаш» совместно с МЧС приняли меры, чтобы обезопасить помещения, непосредственно относящимся заводу», — цитируют УстименкоРИА Новости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, красноярцы в соцсетях делятся фотографиями чёрного дыма от пожара на заводе, видного с разных точек города.