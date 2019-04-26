Ереван, 26 апреля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. При всей положительной динамике, наблюдаемой после революции, в Армении нет ясного плана развития страны. Такое мнение в интервью Общественномy телевидению Армении выразил известный бизнесмен, соучредитель гуманитарной премии «Аврора» Рубен Варданян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Сославшись на разговор с некоторыми членами правительства, Варданян сказал, что их намерение бороться с коррупцией и добиваться равенства воодушевляет, но тем не менее этого недостаточно.

«Я поинтересовался, какую страну они хотят построить, мне ответили, честную, в которой бы не было коррупции», — сказал бизнесмен.

Варданян убежден, что без экономической программы одной борьбы с коррупцией недостаточно. «Нужны более глубокие экономические реформы», — заключил он.