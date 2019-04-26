Нальчик, 26 апреля, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Республиканский Единый реестр малообеспеченных семей планируют создать власти Кабардино-Балкарии. Меры принимаются в рамках реализации проекта по борьбе с бедностью, пишет ТАСС.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

По данным министерства труда и социальной защиты республики, в настоящее время правом на предоставление мер социальной поддержки ввиду малообеспеченности пользуются более 123 тысяч жителей региона. Основную часть малоимущих семей составляют многодетные семьи.

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Напомним, 17 апреля 2019 года во время оглашения отчета в Госдуме председатель российского правительства Дмитрий Медведев рассказал о создании реестра малообеспеченных семей, в котором «будет максимально полная информация о тех, кому нужна помощь государства».

По словам премьера, работа в этом направлении позволит оказывать нуждающимся адресную помощь. Пилотный проект, как отметил Медведев, запущен уже в восьми регионах России. Среди них в том числе Кабардино-Балкария, где численность бедных составляет около четверти всего населения республики.

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