Москва, 26 апреля, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов.

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Как говорится в документе, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации, администрация главы государства должна «разработать и представить до 1 июня 2019 года на утверждение президента РФ методику расчета показателя» эффективности работы губернаторов.

В частности, для оценки эффективности руководителем региона в перечне значатся уровень доверия к власти, экономические и социальные показатели

В перечне из 15 показателей для оценки эффективности руководителя региона значатся следующие показатели: уровень доверия к власти, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровень реальной среднемесячной зарплаты, объем инвестиций в основной капитал, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной городской средой, качество окружающей среды, уровень образования, доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог.

В указе отмечено, что администрация президента каждый год до 1 марта должна будет представлять главе государства доклад о показателях эффективности работы руководителей регионов.

Кроме того, до 1 июня Правительству РФ и Администрации президента надлежит представить главе государства предложения «по разработке правил распределения в 2019 году между субъектами РФ грантов в форме межбюджетных трансфертов».

«Это очень хорошо, что и людям, и самим губернаторам понятно, за что и как их оценивать. Эти критерии очень просты. В них содержатся социально-экономические показатели, связанные с реализацией национальных проектов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«В них присутствует социально-политический показатель. Что это значит? Когда люди сами оценивают результаты деятельности губернатора. Глава региона должен не только суметь выполнить поставленные президентом задачи, но должен еще и суметь людям об этом рассказать», — подчеркнул политолог.

«Это главное отличие этих показателей от всех остальных — они понятны, прозрачны, просты. И хорошо, что они будут оцениваться чаще, чем раньше — один раз в год, 1 марта. Это будет очень полезно и людям, которые будут видеть результаты работы губернатора, и самим губернаторам, которые смогут систематически корректировать свой курс», — завершил свой комментарий Дмитрий Гусев.