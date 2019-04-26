Екатеринбург, 26 апреля, 2019, 17:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местная жительница Дарья Б. может попасть в колонию за антидепрессант, который она заказала по почте из Польши. Лекарство она приобрела по рекомендации врача для лечения психического расстройства, пишут местные СМИ.

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Речь идёт о препарате Elontril. Ранее он свободно продавался в России, однако с 2016 года его продажу запретили. Основанием стало содержащееся в нём наркотическое вещество. При этом сам препарат не попал в список запрещённых.

По рекомендации врача она сделала заказ. Перед этим изучила, не является ли он запрещённым. При получении посылки девушка была задержана и, как пишет издание Ura.ru, сейчас находится под подпиской о невыезде.

Её подозревают в контрабанде наркотических веществ или их производных в крупном размере. Девушке грозит до 20 лет колонии.