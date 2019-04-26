Ханты-Мансийск, 26 апреля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Общественники Югры предложили устанавливать минимальные ставки по налогам на имущество для малого бизнеса. Резолюция с выработанными рекомендациями направлена в адрес правительства ХМАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Как отметила эксперт ОНФ в Югре Виктория Хандажевская, малому бизнесу в ХМАО помощи ждать не откуда — многие меры поддержки в виде льгот в автономном округе не востребованы, так как их применение возможно лишь при выполнении определенных условий, которые делают эти льготы непривлекательными, невозможными к применению, декларированными. К примеру, создание определённого числа рабочих мест, отсутствие кредитов и задолженностей, чистая кредитная история и так далее.

Проблемой является введение в Югре налога на имущество организаций, исчисляемого на основании кадастровой стоимости объектов. В отношении этих объектов применяется налоговая ставка 2%, что привело к многократному увеличению налоговой нагрузки — до 900−1000%. В итоге доходность большинства малых предприятий резко упала и они свернули свою деятельность, проводят сокращение персонала.

«Предприниматели вправе рассчитывать не только на установление платы по налогу на имущество, не допускающей ее повышение по сравнению с предыдущим уровнем, но и на установление минимальных ставок», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре Александр Колодич.