Салехард, 26 апреля, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Самый молодой губернатор в истории России — глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов — наглядный пример работающих кадровых лифтов и знаковое лицо всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Такой вывод делают эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в своём новом докладе «Дмитрий Артюхов. Перспективный яппи». Доклад опубликован на сайте ЦПК.

Kremlin.ru Дмитрий Артюхов

Дмитрий Артюхов был назначен врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 29 мая 2018 года, когда ему было 30 лет. При этом с 2010 года он работал в аппарате губернатора Дмитрия Кобылкина, с 2016 года — в качестве его заместителя. Уже тогда, как отмечается в докладе, молодость Артюхова неоднозначно воспринималась региональными элитами, что не помешало ему после назначения Кобылкина министром природных ресурсов именно возглавить регион и в сентябре получить поддержку депутатов Заксобрания (прямых выборов губернатора в ЯНАО нет).

Артюхов активно участвовал в кадровых проектах ещё до своего назначения: в 2012—2013 годах входил в региональный резерв потенциальных руководителей органов исполнительной власти, в 2017-м участвовал в конкурсе «Лидеры России». Несмотря на то, что Артюхов не стал победителем конкурса, именно он считается его «знаковым лицом» — теперь уже в качестве наставника и наглядного примера обновления, а в данном случае — и омоложения управленческих кадров в стране. Занимая разные должности, Артюхов продолжал учиться, а стремление к образованию, как ранее заявили эксперты ЭИСИ, является одним из отличительных признаков губернаторов новой волны. Уже после избрания Артюхов стал выпускником второго потока президентской программы по развитию кадрового резерва — 17 апреля он в этом качестве участвовал во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Губернатор ЯМАО и сам внедряет методику «Лидеров России» — в 2018 году прошел конкурс на замещение должности директора окружного департамента госзаказа.

Несмотря на то, что ЯНАО считается устойчивым в политическом и экономическом плане регионом, его, как считают в ЦПК, нельзя было назвать простым для нового руководителя: «наличие крупных компаний и стратегическое значение субъекта требовало от руководителя серьезного политического веса», и «тот факт, что губернатора на Ямале выбирают не граждане, а депутаты заксобрания, никак не упрощал задачи для нового врио, а скорее наоборот».

До своего окончательного утверждения в должности Артюхов продемонстрировал преемственность с Тюменской областью, частью которой является ЯМАО, и своим соседом по «матрёшке» — Ханты-Мансийским автономным округом, а также в реализации крупных арктических проектов. В отличие от других врио, он не принимал у себя в регионе Президента, но встречался с ним и с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Москве, причём, как говорится в докладе, в ходе обеих бесед уверенно отчитывался об успехах в реализации крупных проектов.

«Большего для победы на выборах не требовалось. В течение лета 2018 года Артюхов успел продемонстрировать хороший уровень взаимодействия со всеми, чье мнение влияет на развитие региона, включая руководство нефтегазовых компаний и представителей федерального центра», — пишут авторы доклада.

Как и большинству новых губернаторов Артюхову свойственны частые поездки по районам округа и высокая степень открытости в общении с жителями. Он активно использует новые способы коммуникации, в частности — соцсети, прежде всего Instagram. «Прямое взаимодействие с населением позволяет более уверенно чувствовать себя с подчиненными, среди которых есть в том числе аппаратные тяжеловесы», — отмечают эксперты.

«В общении с чиновниками Артюхов, как и другие молодые губернаторы, демонстрирует подчеркнутую требовательность. Так, он отчитал мэров нескольких ямальских городов из-за жалоб жителей на некачественную уборку снега и сбоев при реализации программы благоустройства. «Не надо мне говорить о том, что мы вам 600 тысяч недодали и это причина того, что весь город не убирается и скорая помощь не может добраться на вызов. Это работа администрации. Все что было необходимо — вам выделили. Нужна была только организация работы», — заявил Артюхов мэру Ноябрьска Алексею Романову, подчеркнув, что руководство муниципалитета не справляется со своими задачами», — говорится в тексте доклада.

Эксперты приводят и другие примеры жёсткости Артюхова: увольнение мэра города Губкинский за вождение в нетрезвом виде и попавшего под следствие главы Тазовского района.

«На публике же губернатор обычно улыбчив и открыт, может говорить эмоционально и часто делает это без бумажки. Его нередко видят без пиджака в неформальной обстановке», — рассказывают эксперты.

Плюсами и достижениями Дмитрия Артюхова политологи называют запуск нескольких крупных проектов, соглашения о сотрудничестве с крупнейшими игроками нефтегазового рынка, эффективное взаимодействие с соседями. «Региональным властям, — пишут авторы доклада, — удалось купировать негатив в СМИ и соцсетях, возникший в связи с «мусорной реформой». Принято решение выделить субсидии из бюджета округа, чтобы снизить плату за вывоз твердых бытовых отходов до 150 рублей с человека».

«Губернатор выглядит вполне уверенным для руководителя стратегически важного региона. Многое будет зависеть от того, сумеет ли Артюхов поднять свой авторитет в глазах местных элит через связи на федеральном уровне», — делают вывод авторы доклада Центра политической конъюнктуры.

Ранее ЦПК представил политические портреты губернатора Нижегородской области Глеба Никитина («Жёсткий управленец»), Ивановской области Станислава Воскресенского («Прогрессивный прагматик»), Пермского края Максима Решетникова («Хозяйственник цифровой эпохи») и Калининградской области Антона Алиханова («Молодой западник»).