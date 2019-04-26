Москва, 26 апреля, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Центробанк может возобновить снижение ключевой ставки во второй половине 2019 года, но сейчас для этого нет никаких оснований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.

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Центробанк РФ на очередном заседании совета директоров оставил неизменной ключевую ставку — в ближайшее время она останется на уровне 7,75%. В таком решении регулятора не было ничего удивительного, считает Ковязин.

«Сейчас нет причин для снижения ставки. С одной стороны, в марте инфляция прошла локальный пик и стала замедляться, краткосрочные инфляционные риски снизились», — отмечает Ковязин.

При этом, по его словам, в последние дни усилилось давление на развивающиеся рынки, особенно в отношении Аргентины, Бразилии и Турции, что также повлияло на решение ЦБ.

«Плюс санкционная тема в отношении России может обостриться после решения выдавать российские паспорта в упрощенном варианте гражданам ДНР и ЛНР», — опасается Ковязин.

Однако в скором времени позиция регулятора может измениться.

«Скорее стоит ожидать снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года на 0,25 процентного пункта», — предполагает Ковязин.