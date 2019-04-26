Санкт-Петербург, 26 апреля, 2019, 16:52 — ИА Регнум. В районе Смольной набережной Санкт-Петербурга в ближайшем будущем появится правительственный квартал. Это станет возможным после решения о переносе места строительства комплекса зданий для Верховного суда РФ с проспекта Добролюбова на Петроградской стороне в район Смольного, сообщил 26 апреля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Помимо собственно резиденции городского правительства в Смольном и новых судебных зданий, правительственный квартал составят несколько зданий правительства Ленинградской области, Межпарламентская Ассамблея СНГ в Таврическом дворце и ряд других объектов.

«У нас получается правительственный квартал», — сказал Беглов, которого цитирует ТАСС, на заседании Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Глава города отметил, что такой квартал окажется в стороне от центральной части города, с наиболее сложной транспортной ситуацией, и это поможет избежать появления дополнительных пробок.

Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин посетил Петербург и встретился с врио губернатора Александром Бегловым. Они обсудили будущее так называемого «судебного квартала» в Петроградском районе, где Беглов предложил разбить парк и организовать общественное пространство. А судей Верховного суда РФ, после его переезда в Петербург, поселить на Смольной набережной в «правительственном квартале», где ранее планировалось построить новый музей обороны и блокады Ленинграда. Президент поддержал это предложение.

Читайте также: Беглов обсудил с блокадницей судьбу Музея обороны Ленинграда

От дорогостоящего строительства нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» решено отказаться в пользу развития существующего Государственного музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке.

Музей в Соляном переулке откроется после ремонта к 8 сентября 2019 года, а затем Министерство обороны передаст городу еще почти 3500 квадратных метров соседних помещений, чтобы расширить экспозицию музея.