Екатеринбург, 26 апреля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге под площадью 1905 года разрешили строить подземную парковку. Об этом говорится в приказе свердловского Управления охраны объектов культурного наследия, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Администрация города Екатеринбург.

«На участке разрешается строительство объектов подземной инфраструктуры (туннелей метрополитена, подземных парковок, пешеходных переходов)», — указано в приказе.

Тем не менее строить наземные объекты капитального строительства на площади так и не разрешили. Наземные и воздушные инженерные коммуникации допустимы на площади только в том случае, если они временны. Также нельзя проводить земляные работы без археологического обследования.

Напомним, о подземной парковке под площадью 1905 года городские власти говорили ещё с 2005 года. Тогда планировалось, что вместе с парковкой могут быть установлены и торгово-деловые площадки.

В 2008 году под площадью во время ремонта дороги обнаружили прицерковное кладбище. Были проведены раскопки и найденные останки перезахоронили на территории храма Александра Невского.