Москва, 27 апреля, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Смыслы, которые вкладывают в шествие Бессмертного полка те, кто отмечают великую Победу, с одной стороны, и организаторы мероприятия — с другой, начинают, похоже, расходиться. О том, что было бы прилично предпринять в такой ситуации, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Знамя Победы

Подход, который декларируют создатели движения Бессмертного полка, противоречит смыслу празднования и шествия даже собственной формулировкой. В первом же пункте авторы соглашения о единых принципах организации и проведения шествия заявляют, что движение «Бессмертный полк» ставит своей целью сохранение личной семейной памяти о поколениях Великой Отечественной войны. Но с таким подходом авторы считают себя вправе, выпячивая собственную «неполитичность», диктовать принципиальные условия, запрещая портреты иные, чем родственников демонстрантов, а также знамёна. Как запретили в Перми Знамя Победы на шествии в прошлом году.

Но личную семейную память хранят личности и семьи, а память о конкретном человеке, внесшим свой вклад в великую Победу, бессмертна только в единстве с памятью о величии народа и всей страны. Сплотился же советский народ именно под красным знаменем, именно под руководством своих лидеров победил в этом великом противостоянии. А вдохновлялся он образами исторических личностей, и именно к памяти Александра Невского, Дмитрия Донского и других выдающихся военачальников обращался Иосиф Сталин, выступая на Красной площади 7 ноября 1941 года. Организаторам шествия это и не нравится? Но тогда они противоречат себе же, и пусть бы с ними — но урон они наносят тому, что они якобы защищают.

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