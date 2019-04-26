Самолёт «Аэрофлота» по маршруту Рига-Москва совершил экстренную посадку
Рига, 26 апреля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Самолёт «Аэрофлота» Superjet 100−95B, который следовал по маршруту Рига-Москва, совершил экстренную посадку в Риге. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании, самолёт в воздухе столкнулся с птицей.
Dmitry Zherdin
SSJ 100-95 Компании Аэрофлот
Как сообщили в «Аэрофлоте», капитан судна решил вернуть самолет из-за столкновения с птицей. Аэропорт Риги подтвердил возврат самолета. Посадка прошла штатно.
Никаких дополнительных подробностей в компании пока не сообщают.