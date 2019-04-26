Ярославль, 26 апреля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. 26 апреля в Ярославском районе сотрудники полиции составили протокол на жительницу Ярославля Анну Головину, которая выкапывала молодую поросль кленов для последующей раздачи всем желающим. Об этом сама Головина рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Анна Головина Саженцы

На нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.28 КоАП «Незаконное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан». Головина несколько лет организует акции по раздаче саженцев всем желающим.

«Это было около Кузнечихи. Там в лесу растет много маленьких кленов, из них выживает 1−2. Приехали полицейские, человек 7−8, в том числе сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом. Изъяли около 600 саженцев. Формально они правы, действительно, выкапывать саженцы в лесу нельзя», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Анна Головина.

Раздача саженцев намечалась на 26 апреля. По словам Головиной, среди желающих получить саженцы есть как частные лица, так и организации — школы и детские сады. Женщина называет свою акцию некоммерческой. Ранее Головину уже привлекали к ответственности за участие в антимусорных протестах.