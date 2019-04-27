Стамбул, Турция, 27 апреля, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Новый фронт противостояния с РПЦ открыл для себя Константинопольский патриархат. Почему Азия и, конкретнее, Корейский полуостров вызывает такую тревогу Фанара, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В своем интервью англоязычному порталу The Orthodox World митрополит Корейский Константинопольского патриархата Амвросий (Зографоса) развернул весьма яркую попытку дискредитации РПЦ с исторической и канонической точек зрения в собственной интерпретации. Идею Москвы как третьего Рима Амвросий обозвал «царской, сатанинской и империалистической», а идею об особой роли Российской православной империи — нелигитимной попыткой заменить Константинопольский престол «в качестве Вселенского патриархата».

Всю эту словесную вакханалию вызвало учреждение Московским патриархатом в декабре прошлого года экзархата Юго-Восточной Азии под руководством митрополита Сингапурского и Юговосточно-Азиатского Сергия (Чашина). Если мериться историческими империализмами в рамках предложенной Амвросием логики, то пока существовала Византийская империя Константинопольский патриархат с удовольствием использовал возможность сочетать церковное с административным. Теперь же, существуя на территории мусульманской Турции, Фанар, вспоминая былую вселенскость, каждый раз вынужден обращаться к кому-нибудь из государств посильнее и понеразборчивее, — таким, которые готовы оплатить предоставляемые услуги. И не секрет, на кого Фанар рассчитывает сейчас.

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