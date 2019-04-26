Бангкок, 26 апреля, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Спортсмен из Таджикистана Баходур Усмонов завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по боксу в весовой категории до 64 кг, сообщили 26 апреля в национальном Олимпийском комитете республики.

Константин Сомов. Боксёр. 1933

Боксер из Таджикистана в финальном поединке оказался сильнее Обада Аль-Касбе из Иордании. Ранее Усмонов победил спортсмена из Японии Далсуки Наримацу, Тугрулбека Паззиева — из Туркмении и Саматали Толтаева — из Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 по 26 апреля в Таиланде прошел чемпионат Азии по боксу. Представитель Таджикистана завоевал золото на чемпионате впервые за восемь лет. В 2008 и 2010 годах победителями чемпионата Азии становились Джахон Курбонов и Мавзуна Чориева.

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