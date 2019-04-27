Москва, 27 апреля, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Исторический этап нынешних международных отношений во многом определяет взгляд американского президента на Израиль и Ближний Восток в целом. О том, почему ближневосточные проблемы могут служить неким индикатором состояния развития западного проекта мирового господства, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Концепция, представленная политологом Сергеем Кургиняном, непротиворечиво показывает, как в течение более 500 лет во второй половине второго тысячелетия от Р.Х. мировое развитие шло в рамках проекта Модерн. Пройдя через различные формы в разных странах, дав исторические феномены Возрождения, Реформации и целый букет буржуазных революций, европейская мысль пришла к светскому индустриальному укладу, занявшему место богомольного и сельскохозяйственного Средневековья.

Но всё на свете имеет свой конец, и конец ХХ века стал одновременно концом Модерна, заменить который в идейном смысле оказалось нечем. На смену идеям о восходящем прогрессе, который зовет человека к своим вершинам, пришла как бы прагматика господства. Очень ярко выразил консенсус западных элит во взгляде на будущее советник главы Пентагона Дональда Рамсфелда адмирал Артур Цебровски. Если страны не поддаются глобализации, их надо через цветные революции заставить, а если поддаются, они «должны стать частью западной цивилизационной культуры, то есть принять западные ценности», плюс «от них требуется предоставить западным корпорациям природные ресурсы».

Эффективным путем исполнения этого плана стало принудительно-добровольная архаизация существенной части стран глобального Юга, а ярчайшим из печальных последствий — терроризм исламистского толка. Почему же ставка на Модерн в сегодняшнем мире не может считаться возвращением утраченной перспективы?

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