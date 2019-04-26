Москва, 26 апреля, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Как и ожидалось, ЦБ РФ оставил ключевую процентную ставку без изменения на уровне 7,75% и в сопроводительных комментариях сослался на сбалансированность рисков и низкую инфляцию. На самом деле, в ситуации, когда с нефтью в контексте противоречащих друг другу заявлений из Вашингтона относительно введения полного эмбарго на её иранские поставки (то «да», то «нет»), рубль находится в большей мере во власти самого ЦБ в контексте объёмов его биржевой скупки валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Пока её темпы остаются высокими, однако вызываемое этим ослабление рубля компенсирует приток средств от нерезидентов, желающих разместиться в ОФЗ.

«По итогам года рубль остаётся в плюсе на 7,25% против доллара, хотя такие мягкие валюты, как корейская вона, бразильский реал и индийская рупия, которые ещё по итогам марта прибавляли к доллару с начала текущего года в рамках общей валютной оттепели, уже сейчас показывают либо минус, либо близки к этому.

Виной всему — очередной внеплановый виток укрепления американского доллара, индекс которого DXY, отметку 97 которого мы сравнивали с нулём по Цельсию на шкале термометра, торгуется по 97,83 со всеми вытекающими последствиями», — пояснил эксперт.

Соответственно, как минимум до окончания этого внепланового демарша «американца», ориентир на укрепление рубля откладывается (но не упраздняется). ЦБ возобновляет довольно агрессивные покупки валюты при укреплении рубля ниже уровня 64 к доллару.

«В этой связи легко предположить, что при прочих равных 29 апреля до публикации обильного массива макростатистики из США, который начнётся в 15:30 по мск и покроет крайне важные цифры по инфляции и расходам и доходам физических лиц, рубль будет торговаться выше этого уровня, но ниже «потолка» его нового торгового канала на отметке $65», — считает эксперт Рожанковский.

Читайте также: Причины падения рубля «отступили на второй план»