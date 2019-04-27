Тбилиси, 27 апреля, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Увольнение грузинского министра экономики и развития кажется логичным исходом его деятельности, если судить по продолжающейся череде экономических неудач Грузии. Почему же в грузинском экспертном сообществе это решение премьер-министра Мамуки Бахтадзе вызвал целый ворох противоречивых версий, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Деятельность Георгия Кобулия на посту министра экономики не смогла уберечь последнюю от тяжелого падения. Как показывает статистика, и в перевозках транзитных грузов, и в иностранных инвестициях, и во внешнеторговом обороте дела обстоят не лучшим образом. Критики из числа оппозиционеров обращают внимание на то, что вряд ли отставка одного министра сможет значительно поправить ситуацию, ведь экономика «отрегулирована» под интересы узкого круга лиц, из которых самым одиозным для грузинской оппозиции является «неформальный правитель» Грузии Бидзина Иванишвили.

Именно этого знаменитого олигарха оппозиция считает инициатором увольнения неэффективного Кобулии. Некоторые, подобно члену «Единого национального движения», депутату парламента Саломе Самадашвили, утверждают даже, что отставка Кобулии говорит о внутренних противоречиях в окружении Иванишвили и борьбе за сферы влияния. Некоторые подтверждения этому можно найти в высказываниях бывших членов правящей «Грузинской мечты», утверждающих, что Кобулия был уволен за строптивость и самостоятельность.

Читайте статью Грузия: что стоит за сменой министра экономики и другие публикации Ирины Инашвили.