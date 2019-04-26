Бразилиа, 26 апреля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В столице Бразилии городе Бразилиа прошел двусторонний китайско-бразильский семинар по сельскохозяйственным вопросам и биотехнологиям, сообщает 26 апреля Синьхуа.

Xenia Antunes МИД Бразилии

По заявлению главы бразильского МИД Эрнесту Араужу, обе страны являются крупнейшими аграрными державами и их взаимодействие в этой сфере носит устойчивый взаимовыгодный характер. При этом развитие сельскохозяйственного производства в Бразилии тесно завязано на передовые биотехнологии, значительная часть которых поступает из Китая. В связи с этим министр выразил пожелание сохранить ситуацию с массированным импортом китайских технологий.

В условиях роста продовольственного потребления в КНР речь на семинаре шла и о сохранении и расширении масштабов импорта Бразилией продукции китайского аграрного сектора.

Напомним, что в ходе президентских выборов, состоявшихся в конце 2018 года, к власти в Бразилии пришел правый популист Жаиру Болсонару. И поскольку Китай имеет в этой стране масштабные инвестиционные проекты, прежде всего в сфере транспортной инфраструктуры, официальный Пекин заинтересован в их сохранении.

Отметим также, что обе страны входят в неформальное объединение БРИКС с участием России и Китая.