Сургут, Югра, 26 апреля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. В югорском Сургуте неизвестный обманул ветерана Великой Отечественной войны, убедив его в приобретении ненужных в квартире автономных пожарных извещателей. Администрация города ранее бесплатно установила дымоуловители в квартирах всех ветеранов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ХМАО.

Цитата из х∕ф «Двенадцать стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Остап Бендер

«К этому ветерану пришёл человек, который сказал, мол, все эти извещатели — это прошлый век, и предложил ему услуги по установке якобы более современных извещателей. При этом он пояснил ветерану, что этот извещатель очень дорогой, стоит 4 тысячи рублей, но ему сделают скидку в 50%», — сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городу Сургуту МЧС России по ХМАО-Югре Александр Стрелов.

О мошенничестве стало известно, когда ветеран обратился к спасателям за консультацией. Выяснилось, что пенсионеру установили приборы, которые в 10 раз дешевле заявленной стоимости: приборы за 200 рублей были проданы за 2 тыс. рублей каждый. Огнеборцы вместе с ветераном обратились в полицию.