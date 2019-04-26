Брюссель, 26 апреля, 2019, 15:24 — ИА Регнум. В Брюсселе с визитом находится премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В ходе совместной пресс-конференции, которую он провел с председателями Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и Европейского совета Дональдом Туском, глава японского кабмина высказался против того, чтобы «всеми силами» добиться реализации британского Brexit без сделки, по «жесткому варианту», сообщает 26 апреля Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Соединенное Королевство является членом ЕС, многие японские компании инвестировали в Великобританию, — подчеркнул Абэ. — На этом фоне Brexit без сделки — это то, чего нужно избегать, и мы надеемся, что японский бизнес в Британии получит продолжение».

Премьер Японии отметил, что уже обсуждал эту проблему с британским премьер-министром Терезой Мэй.