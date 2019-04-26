Москва, 26 апреля, 2019, 15:24 — ИА Регнум. В возрасте 80 лет ушел из жизни народный художник России Валерий Филиппов, сообщается 26 апреля на сайте Союза кинематографистов.

Марина Каширская ИА REGNUM Поминальные свечи

«Коллеги-кинематографисты приносят соболезнования родным и близким Валерия Николаевича Филиппова», — говорится в сообщении.

Валерий Филиппов родился 27 января 1939 года в Москве. В 1959 году окончил Московскую художественную школу, в 1965 году — художественный факультет ВГИК. С 1967 года был художником-постановщиком киностудии «Мосфильм».

В 1989 году был удостоен Государственной премии СССР за фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…» В 2000 Филиппову присудили звание заслуженного художника РФ, в 2007 году — народного художника.