Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2019, 18:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону под руководством министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой состоялось совещание по вопросам реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в субъектах Южного федерального округа. По словам министра, необходимо наращивать скорость по всем направлениям реализации нацпроектов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора 26 апреля.

Rosminzdrav.ru Вероника Скворцова совершила рабочую поездку в Ростовскую область

Особое внимание, отметила Скворцова, стоит уделить развитию первичного звена в поликлиниках, достраиванию системы сельского здравоохранения, выездных мобильных диагностических комплексов, внедрению бережливых технологий для 100% детских поликлиник и более 70% — для взрослых.

Кроме того, планируется переоснащение сосудистых центров, внедрение передовых методов профилактики. Ростовский онкологический центр должен стать координатором преобразований в сфере онкологии, указала Скворцова.

По её мнению, Ростовская область «со всеми задачами справится».

Rosminzdrav.ru Вероника Скворцова оценила работу Ростовского онкоинститута

В ходе рабочей поездки на Дон Вероника Скворцова посетила Ростовский научно-исследовательский онкологический институт.

«Это действительно служба мирового уровня, и Ростовский онкоинститут может выполнять референсную функцию для всей страны. Этот центр, на мой взгляд, соответствует статусу национального медицинского исследовательского центра», — отметила министр.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Ростовской области будет вложено около 57 млрд рублей. Среди основных направлений работы регионального минздрава — борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.