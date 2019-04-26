Ярославль, 26 апреля, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области создало «департамент регионального развития и международного сотрудничества». Постановление об этом подписал председатель правительства Дмитрий Степаненко.

Правительство Ярославской области

Новая структура начнет работу с 1 июля. Департамент будет заниматься международными и внешнеэкономическими связями. Ранее эти функции исполняли другие структуры — представительство Ярославской области при правительстве РФ, департамент инвестиций и промышленности и управления протокола. Они передадут департаменту часть своих полномочий.

В 2018 году в ярославском правительство появилось два новых департамента — дорожного хозяйства и региональной политики.