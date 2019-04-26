Москва, 26 апреля, 2019, 13:52 — ИА Регнум. «Бумеранг» — одна из самых перспективных боевых платформ, на ее основе можно создать целый ряд различных колёсных бронемашин, в чём и состоит одно из главных преимуществ платформы, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в пятницу, 26 апреля, комментируя информацию об итогах испытаний боевой платформы.

Дарья Антонова ИА REGNUM БМП на базе платформы «Бумеранг»

Как сообщалось ранее, генеральный директор «Военно-промышленной компании» (предприятия-разработчика «Бумеранга») Александр Красовицкий рассказал РИА Новости, что платформа в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны, в том числе скоростные показатели и показатели преодоления препятствий.

«Бумеранг» является одной из нескольких перспективных боевых платформ. За счёт модульности конструкции возможно создание на его основе целого ряда различных колёсных бронемашин.

Это могут быть как более дешёвые и простые бронетранспортеры с лёгким вооружением, так и боевые машины пехоты с тяжёлым вооружением — вплоть до 57-мм автоматической пушки. В этом и кроется одно из главных преимуществ новой платформы.

Также надо отметить заметно лучшую защищённость при сравнении с БТР-80/82А, а также удобство для экипажа, которое не было характерно для советской бронетехники», — отметил Леонид Нерсисян.