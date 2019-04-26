Луганск, 26 апреля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Спасатели подняли на поверхность тело четвёртого рабочего шахты «Схидкарбон», сообщил 26 апреля «Луганский информационный центр».

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«По состоянию на 12:00 из первого штрека из-под завалов извлечён четвёртый пострадавший без признаков жизни. Тело поднято на поверхность, осмотрено судмедэкспертами, доставлено в морг», — рассказал глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

По его словам, работы идут в плановом режиме, спасатели проводят дегазацию и укрепляют стены шахты. Всего в спасательной операции задействованы 100 человек, включая два звена горноспасателей из России.

«Шансы есть всегда, и надежда умирает последней. Мы надеемся…», — прокомментировал Кацавалов вопрос о вероятности найти живыми пропавших горняков.

Отметим, украинская сторона не оказывает помощи в спасении людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва метана на шахте «Схидкарбон» без вести пропали 17 человек. Ситуацию на шахте взял под личный контроль глава ЛНР Леонид Пасечник.

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