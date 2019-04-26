Москва, 26 апреля, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России, сообщается на сайте регулятора.

NVO Здание Центробанка России

Решение принято в связи с тем, что в марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться.

При этом темпы роста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ по вопросу об уровне ключевой ставки состоится 14 июня 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Банк России дважды повысил ключевую ставку до 7,75% годовых. С начала 2019 года ставка не изменялась.

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