Брянск, 26 апреля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25КМ, выпускаемый Брянским машиностроительным заводом, прошёл необходимые квалификационные испытания и готов к серийному производству. Об этом 26 апреля сообщает дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям «Трансмашхолдинга».

Кирилл Куцык ttransport.ru Тепловоз 2ТЭ25КМ

Брянский завод начал выпуск новых тепловозов в 2015 году. В настоящее время на российских железных дорогах эксплуатируется почти 400 таких локомотивов. Они также поставляются в Монголию и Казахстан, пользуются спросом на крупных промышленных предприятиях.

По результатам испытаний комплектам конструкторской и технологической документации тепловоза 2ТЭ25КМ присвоена литера «А» серийного (массового) производства.

«Трансмашхолдинг» — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока и назначения.

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