Ярославль, 26 апреля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. В Ярославле определен подрядчик по ямочному ремонту — это «Ярославская проектно-строительная компания» (ЯПСК). Об этом рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

City-yaroslavl.ru Ямочный ремонт

Учредителем «ЯПСК» является одно физическое лицо — Тимур Халтян. Компания выиграла аукцион у госпредприятия «Ярдормост», при этом первоначально заявка «ЯПСК» была отклонена. В ходе торгов цена, по данным сайта госзакупок, упала с 88 млн рублей до 83 млн.

«Компания ярославская, много лет работает на территории города. Контракт не можем подписать раньше, чем через 10 дней, то есть предварительно это 6 мая. И с этого момента активнейшим образом компания приступит к работе, у них все для этого есть, мы с руководителем встретились, переговорили, они готовы, — прокомментировал итоги аукциона мэр Ярославля Владимир Волков.

«ЯПСК» ранее работала с компанией «Автотранс», также специализирующейся на ремонте и уборке дорог. Однако в 2018 году между ними возник спор. В настоящий момент в арбитражном суде региона находится иск «Автотранса» к «ЯПСК» на сумму 285 млн рублей, решением суда наложен арест на технику, которую компания арендовала у «Автотранса».

"В 2018 году был заключен договор аренды техники на год, более 50 единиц, которую «ЯПСК» и учредитель фирмы отказались возвращать. Кроме того, за аренду фирма не заплатила в полном объеме. Арендная плата сейчас взыскивается в судебном порядке. Если техника будет появляться на улицах города в ходе ямочного ремонта, мы будем сигнализировать приставам и ее арестовывать», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании «Автотранс».

Впрочем, «ЯПСК» может выполнять ремонт и при помощи другой техники, либо субподрядчиков. В самой «ЯПСК» говорят, что конфликт не повлияет на исполнение орбязательств по ремонту дорог. Там уверяют, что техника у компании имеется, а учредитель Тимур Халтян является соучредителем «Автотранса».