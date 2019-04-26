Москва, 26 апреля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Срок ареста младшего брата экс-главы Дагестана, бывшего депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова продлён ещё на три месяца. Решением Басманного районного суда Москвы он останется под стражей как минимум до 25 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе инстанции.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Напомним, Раджаб Абдулатипов был задержан 26 сентября 2018 года и спустя два дня заключён под стражу в рамках громкого уголовного дела о лже-инвалидах. В ноябре ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, которое было создано руководителем бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомедом Махачевым. Злоумышленники промышляли тем, что за взятки оформляли фиктивные инвалидности здоровым гражданам.

По данным следствия, Раджаб Абдулатипов, будучи начальником республиканского управления Федеральной миграционной службы России (2006 — 2016 гг.), председателем парламентского комитета по образованию, науке и культуре, по делам молодёжи, туризма и спорта, а также имея связи с высокопоставленными лицами в органах власти и правоохранительных структурах, оказывал всяческую помощь и покровительство другим участникам преступного сообщества.

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Срок ареста в Махачкале несколько раз продлевался, после чего в феврале ему предъявили второе обвинение — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Вскоре после этого Раджаб Абдулатипов вместе с Магомедом Махачевым были этапированы в Москву и доставлены в СИЗО «Лефортово». Дело было изъято из производства управления Следственного комитета по Дагестану и передано Главному управлению по расследованию особо важных дел СК РФ.

Однако, как пишет «Молодёжь Дагестана», 25 февраля с Абдулатипова-младшего было снято обвинение в участии в преступном сообществе в связи с его непричастностью. Расследование по статье «Мошенничество» продолжается.

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