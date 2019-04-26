Санкт-Петербург, 26 апреля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Продление включаемого в стаж периода ухода за ребенком с полутора до трех лет — правильная мера, но требуется также увеличение пособий по уходу за ребенком, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 26 апреля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя инициативу правительства.

Николай Терпсихоров. Окно в мир. 1928

Как сообщалось ранее, премьер-министр Дмитрий Медведев дал получение министерствам труда, финансов и экономического развития проработать вопрос об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии.

«Это хорошая и правильная идея. И деньги на это, думаю, будут найдены. Потребность назрела и перезрела. Одна из проблем заключается в том, что у нас практически нет яслей, даже в детских садах зачастую большие очереди, но до трех лет туда в любом случае не берут, и женщина в любом случае вынуждена не работать. А поскольку пособие по уходу за ребенком маленькое, многие ищут удаленную работу или работу с гибким графиком.

Второе, что надо сделать, вслед за продлением включаемого в стаж периода ухода — повысить пособия. Сейчас они составляют 800 рублей, а должны быть равными прожиточным минимумам для матери и ребенка, то есть 17 тысячам рублей. После такого 20-кратного повышения можно будет сказать, что основные меры приняты», — отметила Елена Кудрявцева.